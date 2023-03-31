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Руни считает, что «Манчестер Сити» опередит «Арсенал» в борьбе за титул АПЛ

По словам экс-игрока, «канониры» могут не справиться с давлением.
31 марта 2023 11:57
автор: Артур Гичунцев

Бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни сомневается, что лондонский «Арсенал» станет чемпионом АПЛ в этом сезоне. По словам экс-игрока, «канониры» могут не справиться с давлением, чем воспользуется «Манчестер Сити».

«Арсенал» не так давно вышел на свои нынешние позиции, давление может быть слишком велико. Когда до конца остается 10 матчей, ты начинаешь чувствовать настоящее давление. Поэтому мне и интересно, сможет ли «Арсенал» продолжить делать то, что делал весь сезон», – добавил Руни в интервью зарубежным СМИ.

В данный момент, «пушкари» занимают 1-е мест в АПЛ и опережают идущий на 2-й строчке «Сити» на 8 очков.

источник: «Советский спорт»
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