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«ПСЖ» готов включить Икарди и Паредеса в сделку по трансферу Осимхена

Французский клуб не в состоянии выполнить финансовые требования итальянцев.
01 апреля 2023 12:32
автор: Артур Гичунцев

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш вышел на связь с руководством итальянцев и предложил следующий вариант: «ПСЖ» отправит в «Наполи» полузащитника Леандро Паредеса и форварда Мауро Икарди. Кроме того, французы перечислят деньги на счет неаполитанцев. Сумму стороны согласуют позже.

Отмечается, что у клуба нет возможности выплатить за футболиста 100 млн евро из-за финансового фэйр-плей. О реакции руководства «Наполи» не уточняется.

Осимхену 24 года. Он является лучшим бомбардиром сезона в Серии А. На счету нигерийца 21 гол в 23 матчах.

источник: «Советский спорт»
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