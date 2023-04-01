«ПСЖ» готов включить Икарди и Паредеса в сделку по трансферу Осимхена

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш вышел на связь с руководством итальянцев и предложил следующий вариант: «ПСЖ» отправит в «Наполи» полузащитника Леандро Паредеса и форварда Мауро Икарди. Кроме того, французы перечислят деньги на счет неаполитанцев. Сумму стороны согласуют позже.

Отмечается, что у клуба нет возможности выплатить за футболиста 100 млн евро из-за финансового фэйр-плей. О реакции руководства «Наполи» не уточняется.

Осимхену 24 года. Он является лучшим бомбардиром сезона в Серии А. На счету нигерийца 21 гол в 23 матчах.