Талалаев может возглавить сборную ОАЭ

Журналист Иван Карпов рассказал об интересе к российскому тренеру Андрею Талалаеву.

По словам инсайдера, специалист имеет несколько вариантов продолжения карьеры, а именно – возглавить греческий клуб ОФИ, занять аналогичную должность в Маккаби из Тель-Авива, а также подписать контракт со сборной ОАЭ.

«В общем, Дубай и Абу-Даби где-то рядом. Хотя скорее назначение Андрея стоит ожидать в Нижний Новгород, если тот проиграет «Локомотиву». Но не факт, по моим данным, приоритет для Талалаева на текущий момент – поработать зарубежом», – добавил Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, последним клубом наставника было московское «Торпедо», которое он покинул 22 марта 2023 года. Также в карьере Талалаева были «Ахмат», «Крылья Советов», «Химки» и другие.