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«Барселона» в гостях разгромила «Эльче», Левандовски оформил дубль и отдал результативный пас

Игра состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».
01 апреля 2023 23:51

«Барселона» на выезде оказалась сильнее «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски (20-я и 66-я минуты). Также по одному разу отличились Ансу Фати (56) и Ферран Торрес (70).

Таким образом, команда Хави с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Себастьяна Беккачече находятся на 20-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Барселона» примет дома «Жирону» (10 апреля), а «Эльче» отправится в гости к «Осасуне» (8 апреля).

источник: «Советский спорт»
«Барселона» в гостях разгромила «Эльче», Левандовски оформил дубль и отдал результативный пас
Игра состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».
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