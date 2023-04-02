Эрнандес может покинуть «Милан», если клуб не завоюет путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

Фланговый защитник Тео Эрнандес может уйти из «Милана» следующим летом. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что контракт 25-летнего игрока с «дьяволами» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

По информации источника, француз планирует сменить клубную прописку в том случае, если «россонери» не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий год. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника итальянского клуба заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Эрнандес выступает за «Милан» с лета 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он провел 32 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.