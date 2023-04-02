«Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиону» в матче чемпионата Франции

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиону» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный гол на 56-й минуте забил Брэдли Баркола. На 39-й минуте Александр Ляказетт не реализовал пенальти в ворота парижан.

«ПСЖ» потерпел пятое поражение в сезоне, но остался лидером, имея в активе 66 очков. Действующие чемпионы Франции опережают «Марсель» на шесть очков. «Лион», набрав 44 очка, занимает 10-е место в Лиге 1.

В 30-м туре 8 апреля «ПСЖ» отправится в гости к «Ницце», а на следующий день «Лион» примет «Ренн».

Чемпионат Франции

29-й тур

«ПСЖ» - «Лион» - 0:1 (0:0)

Гол: Баркола, 56

Незабитый пенальти: Ляказетт, 39.