Нагельсманн может возглавить «Челси», оставшийся без главного тренера

Юлиан Нагельсманн является одним из главных претендентов на пост главного тренера лондонского «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, в настоящее время между сторонами ведутся переговоры.

В воскресенье руководство «Челси» официально объявило о расторжении контракта с Грэмом Поттером. Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Бруно Салтора.

Нагельсманн был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой «Баварии» 24 марта, его сменил экс-тренер «Челси» Томас Тухель.