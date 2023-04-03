Спаллетти назвал причину крупного поражения «Наполи» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал крупное поражение от «Милана» (0:4) в матче 28-го тура Серии А. По словам специалиста, игроки вернулись из сборных не в самых лучших кондициях, что повлияло на результат встречи.

«Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. Футболисты возвращаются слегка уставшими. Но и у «Милана» такая же ситуация.

Отчасти дело в усталости, отчасти – в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы же выступили не на привычном уровне.

Нам немного не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен…» – сказал Спаллетти итальянским СМИ.

Несмотря на поражение от «Милана» неаполитанцы продолжают лидировать в чемпионате Италии. В их активе 71 очко. У красно-черных – 51 очко и 3-я позиция.