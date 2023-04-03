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Анчелотти заявил о готовности продлить контракт с «Реалом»

Текущий договор истекает летом 2024 года.
03 апреля 2023 11:21
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел бы остаться в мадридском клубе. По словам итальянца, он готов продлить контракт на длительный срок.

«Мой контракт истекает в 2024 году, и я намерен отработать его до конца. Если «Реал» мной доволен, то мы можем продлить контракт до 2034 года», – приводит слова специалиста официальный сайт «сливочных».

Ранее сообщалось, что Анчелотти интересен Федерации футбола Бразилии. По некоторым данным, итальянец может возглавить «селесао» летом 2023 года.

источник: ФК «Реал»
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