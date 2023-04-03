Шедевры в Ростове, суперсейвы Адамова и Шелии, сцена вместо «Виража». Впечатления от 21-го тура РПЛ

Три шедевра в Ростове

Мнение о том, что РПЛ после отъезда группы сильных легионеров деградирует, стало расхожим, и с ним невозможно спорить. Однако на зрелищности чемпионата это, как ни странно, сказалось самым лучшим образом. Снижение качества игры команд в обороне привело к тому, что атакующим игрокам дают больше времени и пространства и хуже накрывают. Взамен мы получаем динамичные игры и нередко потрясающие голы, как это было, например, в матче «Ростова» и «Торпедо».

Как следствие, смотрибельными стали почти все матчи чемпионата. Допустим, в этом туре сразу две команды в меньшинстве не просто одержали победы, а именно завоевали их. Так, ростовчане при 0:0 под занавес первого тайма лишились Данилы Глебова, но еще до перерыва открыли счет усилиями идеально пробившего в девятку Андрея Ланговича, а во втором благодаря бильярдному удару Евгения Чернова с 30 метров – удвоили. «Торпедо» хватило лишь на один гол – Давид Караев изящно закрутил мяч дальний угол по не берущейся траектории. Команда Валерия Карпина одержала трудовую победу и оторвалась от «Спартака» на три очка.

Адамов тащит мертвые мячи и живет игрой

Но если ростовчане были объективно сильнее худшей команды лиги, то победа «Сочи» над «Динамо» не укладывается в голове. Хозяева получили численное преимущество на 25-й минуте и имели массу убойных моментов. Так, Кирилл Кравцов после удара Сабы Сазонова вытащил мяч в сантиметрах от линии ворот, заменивший удаленного Сослана Джанаева Денис Адамов взял пенальти от Даниила Фомина (второй раз подряд не забил в РПЛ с «точки», хотя до того реализовал 17 ударов кряду) и вытащил два опаснейших удара Константина Тюкавина, а Денис Макаров угодил в штангу.

Ответ соперника был убийственным. Первым ударом в створ Ванья Дркушич завершил розыгрыш углового, а вторым Артем Макарчук – контратаку, которую возглавил Лука Джорджевич. При этом за матч сочинцы нанесли всего три удара… Необъяснимая, но такая важная победа подопечных Курбана Бердыева, продолжающих играть роль Робина Гуда – победили весной ЦСКА и «Динамо», но проиграли «Оренбургу» и «Факелу».

А еще отдельное удовольствие доставило наблюдать за Адамовым. Он очень эмоционально реагировал на каждый игровой эпизод – разводил руками, качал головой, подпрыгивал, сжимал кулаки. Вот кого точно не надо дополнительно мотивировать! Он и так живет игрой.

Суперматч Шелии и битва Семенова

Лучший матч в карьере провел и вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, не позволивший «Спартаку» реализовать колоссальное игровое преимущество, выразившееся в 19 ударах против двух (!) у соперника. Пенальти он не отбивал, но с игры потащил два куда более сложных мяча и еще пяток попроще.

В этой игре красно-белым откровенно не повезло, но вообще впечатляет, сколь мощная у них скамейка запасных, если по ходу матча Гильермо Абаскаль выпускает Квинси Промеса (правда, через пять минут получил повреждение и ушел), Кейта Бальде, Кристофера Мартинса, Виктора Мозеса и Антона Зиньковского. В концовке гости почти не переходили центр поля и просто стояли стеной.

Огромная заслуга в том, что им удалось выстоять, принадлежит Андрею Семенову. Он чуть не стал антигероем матча, врезавшись в своей штрафной в Никиту Чернова, но арбитры его простили (кстати, зря), и после этого защитник отыграл безупречно. И надо было видеть, как в компенсированное время, истекая кровью (в единоборстве получил в лицо от партнера), он рвался на поле и требовал, чтобы с него побыстрее смыли кровь. Если не игрой, то вот таким бойцовским настроем грозненцы и заслужили ничью.

Джокер Сергеев

Как надо дожимать дома команды ниже классом, показал чуть позже «Зенит». Правда, у него тоже возникли трудности с реализацией, но в случае питерцев не отпускало ощущение, что бразильцам все так легко дается, что они сами к завершению атак подходят без должной концентрации. Да еще и Матео Кассьерра – настоящий киллер голевых моментов. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 944 минуты (10 полных матчей), но не смог забить ни разу. И это в «Зените»!

Урок результативности преподал партнеру Иван Сергеев, хотя он только набирает форму после травмы. Этот матч стал для него первым в РПЛ с 4 марта, но форвард идеально вышел на замену и через семь минут после появления открыл счет, а вскоре и удвоил преимущество. Вообще против уставших защитников у него получается отлично. Можно вспомнить дубль Сергеева «Локомотиву» в 3-м туре (вышел на 80-й минуте) или победный гол «Торпедо» (вышел на 68-й, открыл счет на 84-й). Для сравнения, в основе он начинал 10 раз и забил всего трижды.

Ну, и куда ж без очередного бесстыдства на домашнем матче чемпиона? Уж не знаю, перед кем выплясывает руководство клуба (остальные-то 15 команд РПЛ ни в чем подобном не замечены), но каждая игра на своем стадионе превращается в фарс, связанный с болельщиками. На сей раз кому-то пришло в голову заменить легендарный «Вираж» – болельщицкие душу и сердце клуба – сценой, на которой… да без разницы, кто заляпался выступлением там. Это плевок в душу всем фанатам. И да, под сцену посадили специально обученных барабанщиков, а на ней вручались ключи от «Лады», разыгранной среди получивших Fan ID. Ничего позорнее в российском футболе уже не случится.

В ФНЛ «Химкам» будет комфортнее

Более смешны, чем эти жалкие потуги зенитовского руководства сделать хорошую мину при плохой игре, только попытки «Химок» убедить нас, что они – клуб премьер-лиги. О том, насколько бездарно все в этом клубе, лишний раз говорить не хочется, тем более, что домашние 0:6 от «Краснодара» делают это за нас.

Просто диву даешься, как главный тренер Спартак Гогниев даже после такой стыдобищи публично отказывается даже от мыслей об отставке, потому что «подведет людей». С другой стороны, раз руководство клуба само не выходит с этой инициативной, значит, сохранение прописки не числится среди их приоритетов, и тогда все логично. В ФНЛ Илье Садыгову забивать будет проще, чем в РПЛ, а других смыслов существования у этого клуба нет.

Справедливости ради, стоит признать, что до 27-й минуты преимущество «Краснодара» не было столь уж неоспоримо, а игру хозяевам сломало совершенно дурацкое удаление Виталия Лысцова. Защитник сбил перед штрафной убегавшего к воротам Джона Кордобу, но если это «лишение явной возможности взятия ворот», то я внебрачный сын Петра I. В меньшинстве химчане не стали жаться к своим воротам и получили авоську передач за спину и, как следствие, голов. Сколь романтично, столь и наивно, но при Гогниеве по-другому не будет.

Галактионов творит чудеса

«Локомотив» в таком огне, что будь сейчас середина первого круга, не казалось бы таким уж большим риском поставить на чемпионство железнодорожников. Михаил Галактионов стал первым тренером «Локо», кому удалось выиграть четыре стартовых для себя матча РПЛ. А главное, все по делу. У красно-зеленых нет слабых позиций и очень привлекательная атака, в которой свою роль классно выполняют без преувеличения все. Интересно, насколько хватит их запала, но 4:0 в Нижнем Новгороде получились очень яркими.

Не злите Дзюбу

Индивидуально поражает, как быстро своим в Черкизово стал Артем Дзюба. В четырех матчах за «Локо» он забил шесть (!) мячей, выйдя в лидеры лучших бомбардиров команды. В Нижнем Новгороде он оформил дубль, а затем выступил с хлесткой речью, в которой передал «приветик» руководству клуба, «чтобы они начали разбираться в футболе». Форвард обладает удивительным сочетанием демонстрировать выдающуюся по российским меркам результативность и безумно раздражать своим самолюбием. Более противоречивой фигуры в нашем футболе еще не было, но пока он делает результат, будет на коне.

Также хотелось бы отметить еще двоих игроков. В первую очередь оренбуржца Дмитрия Воробьева. В четырех весенних турах он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. В Самаре он чудесным образом протиснулся между двумя защитниками прямо по центру и реализовал выход один на один.

Набрал отличную форму и армеец Федор Чалов. На сей раз он отличился в Воронеже только с пенальти, зато сделал это в третьем туре подряд, и во всех случаях ЦСКА одерживал победы.