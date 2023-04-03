«Штутгарт» объявил об отставке главного тренера команды Лаббадии 

Бруно Лаббадия покинул должность главного тренера «Штутгарта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Отмечается, что 57-летний специалист занимал руководящий пост в команде Бундеслиги с декабря 2022 года.
Сообщается, что новым наставником красных объявлен Себастьян Хенесс, который подписал контракт до лета 2025 года.
Напомним, что в данный момент «Штутгарт» занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 20 очков после 26 проведенных матчей.
Первой игрой для Хенесса на новом месте станет выездная встреча против «Нюрнберга» в рамках 1/4 финала Кубка Германии (5 апреля).