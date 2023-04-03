Моуринью заявил, что может покинуть «Рому» до окончания контракта

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал скрывать, что может покинуть команду раньше намеченного срока.

«Я не обсуждаю свое будущее с друзьями и журналистами. Наш генеральный директор Берарди несколько месяцев назад сказал, что я останусь. Но это его видение. С точки зрения контракта у меня остался еще год, но контракты не всегда являются самым главным в жизни», – сказал португалец зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Моуринью интересен «Челси». По данным прессы, специалист может в третий раз возглавить «синих» после увольнения Грэма Поттера. Что касается его контракта с «Ромой», то он рассчитан до лета 2024 года.