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Моуринью заявил, что может покинуть «Рому» до окончания контракта

Соглашение тренера истекает летом 2024 года.
03 апреля 2023 20:06
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал скрывать, что может покинуть команду раньше намеченного срока.

«Я не обсуждаю свое будущее с друзьями и журналистами. Наш генеральный директор Берарди несколько месяцев назад сказал, что я останусь. Но это его видение. С точки зрения контракта у меня остался еще год, но контракты не всегда являются самым главным в жизни», – сказал португалец зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Моуринью интересен «Челси». По данным прессы, специалист может в третий раз возглавить «синих» после увольнения Грэма Поттера. Что касается его контракта с «Ромой», то он рассчитан до лета 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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