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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 9 млн евро за трансфер Влашича

У лондонцев есть 45 дней на перечисление денег.
03 апреля 2023 21:19
автор: Артур Гичунцев

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм» перечислить ЦСКА 9 млн евро за переход полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

«У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. И если оплата не поступит, то мы в свою очередь можем пойти в дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции для английского клуба», – сообщил Брейдо в соцсети.

Напомним, 25-летний Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сейчас хорватский полузащитник защищает цвета «Торино» на правах аренды, которая истекает летом 2023-го.

источник: «Советский спорт»
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