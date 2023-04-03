«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на замену

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Торино» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме хозяева вышли вперед стараниями Андреа Пинамонти, однако во второй половине матча Тони Санабрия принес своей команде одно очко.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 81-й минуте. Напомним, это его первое появление на поле после травмы, из-за которой он не смог принять участие в товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком.

«Торино» набрал 38 очков и делит десятую строчку в турнирной таблице с «Удинезе».

«Сассуоло» с 37 очками занимает 11-е место.

Серия А

28-й тур

«Сассуоло» - «Торино» - 1:1 (1:0)

Голы: Пинамонти, 36 - Санабрия, 66.