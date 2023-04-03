Пети посоветовал Месси немедленно покинуть «ПCЖ» 

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети выразил поддержку форварду «ПCЖ» Лионелю Месси после матча 29-го тура Лиги 1 с «Лионом» (0:1).

Отмечается, что во время объявления стартовых составов французские фанаты освистали 35-летнего игрока парижан.

«Многие критикуют его за то, что он просто ходит по полю. Но Месси – это дирижер, который выступал точно также в «Барселоне». Он футболист другого плана, партнеры по команде должны прилагать усилия, чтобы он чувствовал себя комфортно на поле. Игроки сборной Аргентины сплотились вокруг него на прошедшем мундиале, бились за Лео, были готовы умереть за него. За счет этой самоотдачи Аргентина сейчас – чемпион мира. Свист в его сторону – это позор для футбола. Если бы он в данный момент попросил у меня совета, я бы сказал ему немедленно покинуть этот клуб. Слабое выступление команды – не его вина», – приводит слова Пети французская пресса.

Добавим, что контракт Месси с «ПCЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне за красно-синих он провел 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.