«Эвертон» на последних секундах вырвал ничью в матче с «Тоттенхэмом»

В матче 29-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Гари Кейна с пенальти на 67-минуте хозяева ответили точным ударом Майкла Кина в добавленное арбитром время.

Обе команды заканчивали матч в неравных составах. У «Эвертона» красную карточку получил Абдулайе Дукуре, а у «Тоттенхэма» - Лукас Моура.

Добавим, что «Тоттенхэм» проводил свой первый матч после отставки Антонио Конте.

«Лисы» набрали 27 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице. «Шпоры» с 50 очками делят места с третьего по пятое с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед».

АПЛ

29-й тур

«Эвертон» - «Тоттенхэм» - 1:1 (0:0)

Голы: Кин, 90 - Кейн, 67 (с пенальти)

Удаления: Дукуре, 59 - Моура, 88.