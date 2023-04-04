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Агент Жиго допустил возвращение игрока в московский «Спартак»

Француз выступал за красно-белых с 2018 по 2022 год.
04 апреля 2023 10:00
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поддерживает контакт с игроками «Спартака». Об этом заявил агент французского футболиста Мохамед Беншенафи.

По словам менеджера, Жиго по-прежнему следит за результатами красно-белых, однако, возвращаться в стан москвичей он пока не планирует.

«Этим летом Жиго не вернется в Россию, потому что выступать за «Марсель» – его детская мечта. В будущем все возможно», – заявил агент, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, Жиго защищал цвета «Спартака» с 2018 по 2022 годы. За это время он провел 110 матчей и забил 10 голов.

источник: Metaratings.ru
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