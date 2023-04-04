«Локомотив» не будет продлевать контракт с Игнатьевым

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.

«По моей информации, «Локомотив» не планирует продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Действующие соглашение форварда с клубом истекает нынешним летом», – сообщил журналист в соцсети.

24-летний Игнатьев выступает за «Локо» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ нападающий отыграл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает 30 июня.