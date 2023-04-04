ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Сафонов: Билялетдинову будет сложно, «Химки» расстались с игроками, которые могли помочь

Ранее команду РПЛ покинул Спартак Гогниев.
04 апреля 2023 15:53
автор: Юрий Волохов

Агент Алексей Сафонов высказался по поводу появившейся новости о том, исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен Ринат Билялетдинов.

Отметим, что в понедельник, 3 апреля, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со Спартаком Гогниевым. Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

– Билялетдинову будет сложно. «Химки» расстались с теми игроками, которые могли помочь команде сохранить место в РПЛ. Это Глушаков. Камышев… Лантратов стал основным вратарем в «Локомотиве» и уже в сборную привлекается. Есть еще Тихий, кажется, он пока не разорвал контракт с «Химками». Может, еще вернется, – рассказал Сафонов.

Напомним, что в данный момент «Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. У команды 13 очков.

источник: «Советский спорт»
Не попавшие в заявку на матч с «Уралом» Промес и Николсон отжигали на вечеринке до трех часов ночи
Футболисты употребляли алкоголь.
04.04.2023 16:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роман Широков: Не вижу смысла в Fan ID, все и так под наблюдением на стадионе
При этом экс-футболист сборной России заявил, что не видит проблемы в оформлении карты болельщика.
04.04.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Спартака» Кейта Бальде начнет матч с «Уралом» с первых минут
Команды проведут ответный полуфинальный поединок пути РПЛ Кубка России.
04.04.2023 16:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Селюк: Садыгов дал Билялетдинову шанс в «Химках»
Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов, который входил в тренерский штаб подмосковной команды.  
04.04.2023 16:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Билялетдинову будет сложно, «Химки» расстались с игроками, которые могли помочь
Ранее команду РПЛ покинул Спартак Гогниев.
04.04.2023 15:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
В «Рубине» не подтвердили скорую отставку главного тренера клуба Уткульбаева
Специалист в штатном режиме готовит команду к выездному матчу с «Волгарем».
04.04.2023 15:37
Футбол
автор: Сергей Иванов
Алексей Сафонов: Юран в «Нижнем»? Все логично – отличный мотиватор
Алексей Сафонов: Юран в «Нижнем»? Все логично – отличный мотиватор
В данный момент нижегородский клуб занимает 13-е место в таблице РПЛ.
04.04.2023 15:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Рубин» решил уволить главного тренера клуба Уткульбаева и пригласить Талалаева
В стане казанцев зреют очередные перемены.
04.04.2023 14:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-капитан «Химок» Тихий верит, что Юран спасет «Пари НН» от вылета из РПЛ
Футболист дважды пересекался с тренером в подмосковной команде.
04.04.2023 14:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика