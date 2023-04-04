Алексей Сафонов: Билялетдинову будет сложно, «Химки» расстались с игроками, которые могли помочь

Агент Алексей Сафонов высказался по поводу появившейся новости о том, исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен Ринат Билялетдинов.

Отметим, что в понедельник, 3 апреля, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со Спартаком Гогниевым. Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

– Билялетдинову будет сложно. «Химки» расстались с теми игроками, которые могли помочь команде сохранить место в РПЛ. Это Глушаков. Камышев… Лантратов стал основным вратарем в «Локомотиве» и уже в сборную привлекается. Есть еще Тихий, кажется, он пока не разорвал контракт с «Химками». Может, еще вернется, – рассказал Сафонов.

Напомним, что в данный момент «Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. У команды 13 очков.