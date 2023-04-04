Дмитрий Селюк: Садыгов дал Билялетдинову шанс в «Химках»

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

– Билялетдинов опытный тренер, долго работал в «Локомотиве» с молодежью. Инвестор клуба Садыгов дал ему шанс. Если он себя проявит, будет работать, нет – думаю, это его последний шанс.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, «Химки» объявили о расторжении по обоюдному согласию контракта со Спартаком Гогниевым. Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

«Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате России. У команды 13 очков.