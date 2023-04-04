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Виктор Гончаренко: Понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать

Победный гол «Урала» забил воспитанник «Спартака».
04 апреля 2023 19:35
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер »Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на выход в финал плей‑офф Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга по итогам двух матчей был сильнее «Спартака». Вторая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».

«Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал», - заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

источник: «Советский спорт»
Виктор Гончаренко: Понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать
Победный гол «Урала» забил воспитанник «Спартака».
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