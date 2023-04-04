«Акрон» по пенальти выбил «Динамо» из Кубка России

Футболисты московского «Динамо» уступили игрокам «Акрона» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказался клуб из Тольятти (4:1).

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.

Кубок России

1/2 финала

Путь регионов

«Динамо» – «Акрон» – 0:0

Серия пенальти: 1:4

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Майсторович, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Макаров (Гладышев, 69), Захарян, Гагнидзе, Тюкавин (Грулев, 81).

«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин (Мацукатов, 90), Песегов (Килин, 46), Чудин, Савичев, Палиенко, Азаров (Салтыков, 46), Макаров, Полубояринов (Шакуро, 46), Понсе (Эльдарушев, 64).

Предупреждения: Полубояринов (10), Азаров (13), Песегов (25), Фернандес (33), Сагуткин (73), Салтыков (89).