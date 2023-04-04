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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ

Команды завершили встречу без забитых мячей.
04 апреля 2023 23:55
автор: Артур Гичунцев

«Челси» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в матче 8-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «синие» набрали 39 очков и занимают 11-е место в чемпионате Англии. Команда Юргена Клоппа расположилась на 8-й строчке, добыв 43 очка.

8 апреля лондонцы сыграют с «Вулверхэмптоном», а «Ливерпуль» днем позже примет «Арсенал».

АПЛ. 8-й тур

«Челси» – «Ливерпуль» – 0:0

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья, Фофана, Чилуэлл (Мудрик, 78), Ковачич, Канте (Галлахер, 69), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс (Стерлинг, 85).

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Гакпо, 79), Диогу Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Милнер, 79).

Предупреждения: Матип (46), Цимикас (56), Джонс (61), Ковачич (68), Фабиньо (74).

источник: «Советский спорт»
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