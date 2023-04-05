Ломаев считает, что «Крыльям Советов» не повезло в ответном матче Кубка России с ЦСКА

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев подвел итоги второго полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:1).

Отметим, что автогол нидерландского защитника Гленна Бейла отправил самарскую команду в нижнюю сетку турнира.

«В ситуации с пропущенном мячом была активная борьба. Футболист ЦСКА сделал прострел, а затем неудачный рикошет от нашего игрока. Можно сказать, что удача была в этот момент не нашей стороне. Не повезло», – приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Добавим, что благодаря победе ЦСКА над «Крыльями Советов» во втором матче 1/2 финала турнира, армейцы вышли в финал Пути РПЛ, где сыграют с «Уралом».