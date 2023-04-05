Гол Вернера помог «Лейпцигу» обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче Кубка Германии 

«Лейпциг» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

Отметим, что голы домашней команды забили нападающий Тимо Вернер (22-я минута) и защитник Вилли Орбан (90+8).

Таким образом, «красные быки» проходят в полуфинал турнира, а «шмели» завершают свое выступление в Кубке Германии.

В настоящее время «Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков после 26 матчей. «Боруссия» располагается на второй строчке, имея в своем активе 53 очка.

Кубок Германии

1/4 финала

«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:0 (1:0)

Гол: Вернер, 22. Орбан, 90+8.