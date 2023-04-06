Конте может вернуться в «Челси»

«Челси» рассматривает вариант с назначением Антонио Конте на должность главного тренера. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, этот сезон команда доиграет под руководством Фрэнка Лэмпарда, а следующую кампанию может начать при Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что «синие» ведут переговоры с Юлианом Нагельсманом, Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.

Что касается Конте, то итальянец работал в «Челси» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством клуб выигрывал АПЛ, а также Кубок Англии.