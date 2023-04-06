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«Торино» не принимал решения о будущем Алексея Миранчука

Российский полузащитник арендован у «Аталанты».
06 апреля 2023 12:49
автор: Максим Скороходов

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти дал комментарий по информации La Repubblica о том, что клуб не будет выкупать российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы будем разговаривать об этом в июне», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Ваньяти.

Миранчук провел 23 матча в составе туринцев в нынешнем первенстве итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Добавим, что стоимость россиянина составляет 13 миллионов евро.

К слову, La Repubblica также уверена в том, что «Торино» не будет выкупать у «Вест Хэма» бывшего футболиста ЦСКА Николу Влашича.

источник: «Спорт-Экспресс»
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