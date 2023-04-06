«Торино» не принимал решения о будущем Алексея Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти дал комментарий по информации La Repubblica о том, что клуб не будет выкупать российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы будем разговаривать об этом в июне», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Ваньяти.

Миранчук провел 23 матча в составе туринцев в нынешнем первенстве итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Добавим, что стоимость россиянина составляет 13 миллионов евро.

К слову, La Repubblica также уверена в том, что «Торино» не будет выкупать у «Вест Хэма» бывшего футболиста ЦСКА Николу Влашича.