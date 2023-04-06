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Помощник Путина – об отмене Fan ID: Нет никаких изменений, решение принято

По словам Игоря Левитина, власти ослабят требования только для определенных категорий лиц.
06 апреля 2023 12:57
автор: Артур Гичунцев

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID, согласно которому, каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя для прохода на матчи РПЛ.

Многие фанаты, а также игроки и эксперты выразили мнение, что Fan ID наносит вред отечественному футболу и отбивает желание у людей посещать спортивные мероприятия.

Впрочем, Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, подчеркнул, что власти не будут отменять закон даже несмотря на недовольство футбольной общественности.

«Нет никаких изменений, решение принято. Президент сейчас поручил рассмотреть послабления для определенных категорий лиц, Минспорт готовит предложение в администрацию», – сообщил Левитин порталу Sport24.ru.

источник: Sport24.ru
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