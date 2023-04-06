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Тарханов заявил о готовности возглавить «Химки»

Ранее команду покинул Спартак Гогниев.
06 апреля 2023 13:37
автор: Артур Гичунцев

Российский тренер Александр Тарханов не прочь поработать с «Химками». По словам специалиста, он открыт к переговорам.

«Если обратятся, рассмотрю предложение, конечно. Поступит предложение – поговорим. Безусловно, нет такого, что я против или не хочу идти в «Химки». Предложение готов рассмотреть», – заявил специалист порталу «РБ-Спорт».

Ранее «Химки» уволили российского тренера Спартака Гогниева. В руководстве приняли такое решение, так как команда идет на предпоследней, 15-й позиции в РПЛ.

К слову, в данный момент должность и.о главного тренера занимает экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов.

источник: «РБ-Спорт»
Тарханов заявил о готовности возглавить «Химки»
Ранее команду покинул Спартак Гогниев.
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