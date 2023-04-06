«Милан» продлит контракт с Леау и заплатит за него штраф «Спортингу»

Руководство «Милана» достигло устного соглашения с португальским нападающим команды Рафаэлем Леау о подписании нового контракта.

Напомним, действующее соглашение футболиста истекает 30 июня 2024 года.

Согласно информации Relevo зарплата португальца составит пять миллионов евро в год. При этом «росснери» обязались заплатить за него штраф в размере 19 миллионов евро за одностороннее расторжение контракта с лиссабонским «Спортингом».

В текущем сезоне Леау провел 35 матчей, в которых забил 11 мячей.

В составе сборной Португалии игрок принимал участие в ЧМ-2022 в Катаре.