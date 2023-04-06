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Алдонин считает, что «Торино» хочет сбить цену на Миранчука 

У «гранатовых» есть возможность выкупить 27-летнего хавбека за 13 миллионов евро.
Алдонин считает, что «Торино» хочет сбить цену на Миранчука 
06 апреля 2023 23:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Торино»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин предположил, что «Торино» пытается снизить ценник на полузащитника команды Алексея Миранчука.

Ранее появилась информация о том, что туринцы не планируют выкупать российского игрока по завершении нынешнего сезона у «Аталанты» из-за высокой трансферной стоимости (13 миллионов евро).

«Клуб сам распоряжается своими финансами и решает на каких футболистов тратить деньги. Есть подозрение, что «Торино» таким образом хочет поторговаться и снизить цену на Алексея Миранчука», – приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Экс-армеец также надеется, что 27-летний россиянин останется выступать в Европе.

Добавим, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в начале нынешнего сезона. Всего за «быков» он отыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

источник: Чемпионат.com
Алдонин считает, что «Торино» хочет сбить цену на Миранчука 
Алдонин считает, что «Торино» хочет сбить цену на Миранчука 
У «гранатовых» есть возможность выкупить 27-летнего хавбека за 13 миллионов евро.
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