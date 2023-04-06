Алдонин считает, что «Торино» хочет сбить цену на Миранчука 

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин предположил, что «Торино» пытается снизить ценник на полузащитника команды Алексея Миранчука.

Ранее появилась информация о том, что туринцы не планируют выкупать российского игрока по завершении нынешнего сезона у «Аталанты» из-за высокой трансферной стоимости (13 миллионов евро).

«Клуб сам распоряжается своими финансами и решает на каких футболистов тратить деньги. Есть подозрение, что «Торино» таким образом хочет поторговаться и снизить цену на Алексея Миранчука», – приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Экс-армеец также надеется, что 27-летний россиянин останется выступать в Европе.

Добавим, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» в начале нынешнего сезона. Всего за «быков» он отыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.