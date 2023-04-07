Балаге – о возвращении Месси в «Барселону»: Это просто разговоры, предложения не поступало

Журналист Гильем Балаге рассказал, как обстоят дела с возвращением Лионеля Месси в «Барселону».

По словам инсайдера, форвард «ПСЖ» активно контактирует с главным тренером каталонцев Хави Эрнандесом. Рулевой сине-гранатовых хочет использовать футболиста на позиции атакующего полузащитника. К слову, та же роль Месси отведена в сборной Аргентине.

«Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.

Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как «мы разговариваем, это произойдет», и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны «Барселоны», – добавил Балаге, чьи слова приводит BBC.

Ранее сообщалось, что Месси придется пойти на понижение зарплаты, чтоб вернуться в испанский гранд.