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Воспитанник ЦСКА Багринцев получил армянское гражданство

Полузащитник словацкой «Дубницы» рассчитывает на вызов в сборную Армении.
07 апреля 2023 16:37
автор: Александр Евграфов

Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев получил гражданство Армении и планирует выступать за национальную сборную страны, сообщает МатчТВ.

«Получил армянский паспорт и теперь могу рассчитывать на вызов в сборную Армении», - сказал Багринцев.

20-летний футболист является воспитанником системы ЦСКА и начинал сезон в составе красно-синих. В сентябре минувшего года он перешел в клуб второй лиги Словакии «Дубница».

В этом сезоне он провел 12 матчей, один раз отличился голом и дважды отдал голевые передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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