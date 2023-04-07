Воспитанник ЦСКА Багринцев получил армянское гражданство

Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев получил гражданство Армении и планирует выступать за национальную сборную страны, сообщает МатчТВ.

«Получил армянский паспорт и теперь могу рассчитывать на вызов в сборную Армении», - сказал Багринцев.

20-летний футболист является воспитанником системы ЦСКА и начинал сезон в составе красно-синих. В сентябре минувшего года он перешел в клуб второй лиги Словакии «Дубница».

В этом сезоне он провел 12 матчей, один раз отличился голом и дважды отдал голевые передачи.