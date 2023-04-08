Гвардиола объяснил, при каких условиях «Манчестер Сити» не позволит «Арсеналу» стать чемпионом АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как его команда может опередить «Арсенал» в борьбе за титул АПЛ.

По словам специалиста, секрет очень просто: для этого «горожане» должны выиграть все оставшиеся матчи. Только при таких условиях у команды будут высокие шансы на титул.

Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема.

Мы играем раньше «Арсенала», это преимущество? Я так не думаю. Когда у нас была борьба за титул с «Ливерпулем», мы иногда играли раньше, иногда позже. Мы должны выигрывать свои матчи», – заявил Гвардиола, чьи слова приводит CityXtra.

В данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 64 очка. «Арсенал», идущий на 1-й позиции, имеет 72 очка.