Анчелотти – о крупной победе над «Барселоной»: Ставлю этот матч в десятку своих лучших игр в карьере

«Реал» крупно победил «Барселону» в ответном матче ½ финала Кубка Испании. Встреча прошла на «Камп Ноу» и завершилась со счетом 4:0.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти не стал скрывать, что эта победа войдет в десятку его лучших матчей в тренерской карьере.

«В плане футбола ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.

Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные», – цитирует Анчелотти ESPN.

Добавим, что в финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Встреча состоится 6 мая.