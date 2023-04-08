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Анчелотти – о крупной победе над «Барселоной»: Ставлю этот матч в десятку своих лучших игр в карьере

«Сливочные» разгромили принципиального соперника со счетом 4:0.
08 апреля 2023 09:19
автор: Артур Гичунцев

«Реал» крупно победил «Барселону» в ответном матче ½ финала Кубка Испании. Встреча прошла на «Камп Ноу» и завершилась со счетом 4:0.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти не стал скрывать, что эта победа войдет в десятку его лучших матчей в тренерской карьере.

«В плане футбола ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.

Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные», – цитирует Анчелотти ESPN.

Добавим, что в финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Встреча состоится 6 мая.

источник: «Советский спорт»
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