Спаллетти признался, что «Наполи» тяжело даются матчи без Виктора Осимхена

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил роль нападающего Виктора Осимхена. По его словам, нигерийский форвард является одним из ключевых футболистов команды, а его отсутствие серьезно сказывается на игре.

«Без Виктора нам тяжело, потому что он имеет особую способность вбегать в свободное пространство, добавляет физическую силу, может собрать на себе всех соперников, создав пространство для товарищей по команде», – заявил Спаллетти для Football Italia.

Осимхену 24 года. В нынешнем сезоне Серии А форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. В данный момент нападающий находится в лазарете. У него диагностировали разрыв отводящей мышцы.