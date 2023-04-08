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Спаллетти признался, что «Наполи» тяжело даются матчи без Виктора Осимхена

Нигерийский форвард возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А.
08 апреля 2023 11:26
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил роль нападающего Виктора Осимхена. По его словам, нигерийский форвард является одним из ключевых футболистов команды, а его отсутствие серьезно сказывается на игре.

«Без Виктора нам тяжело, потому что он имеет особую способность вбегать в свободное пространство, добавляет физическую силу, может собрать на себе всех соперников, создав пространство для товарищей по команде», – заявил Спаллетти для Football Italia.

Осимхену 24 года. В нынешнем сезоне Серии А форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. В данный момент нападающий находится в лазарете. У него диагностировали разрыв отводящей мышцы.

источник: «Советский спорт»
Спаллетти признался, что «Наполи» тяжело даются матчи без Виктора Осимхена
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