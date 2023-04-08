Вендел признался, что мог покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел не стал скрывать, что имел несколько предложений от других клубов. Каких конкретно, футболист не уточнил.

«Это правда, что варианты уйти были, но мы не пришли к соглашению. Нужно было, чтобы все стороны были довольны, и «Зенит» приложил большие усилия, чтобы сохранить меня. Я ценю это, давая понять, что счастлив играть за этот клуб», – приводит слова футболиста Globo Esporte.

Венделу 25 лет. За «Зенит» он играет с октября 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ бразилец провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.