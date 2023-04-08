«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

Сегодня, 8 апреля, «СКА-Хабаровск» принимал на домашней арене «Нефтехимик» в матче 26-го тура Первой лиги.

За 90 минут команды так и не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После сегодняшней игры хабаровский клуб занимает 9-ю строчку в таблице, набрав 35 очков. Нижнекамская команда, добывшая 33 очка, расположилась на 11-м месте.

В следующем туре команда Романа Шаронова сыграет с «Кубанью», а подопечные Кирилла Новикова встретятся с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 апреля.