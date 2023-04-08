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Марко Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочел твою сестру»

Итальянец вспомнил скандальный эпизод на чемпионате мира.
08 апреля 2023 15:07
автор: Артур Гичунцев

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил о конфликте с капитаном французской сборной Зинедином Зиданом.

Напомним, последний ударил Матерацци головой в область живота и получил прямую красную карточку. Это случилось в финале ЧМ-2006.

«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочел твою сестру». Я не ожидал этого, это было сумасшествие», – сказал бывший защитник YouTube-каналу IFTV.

По словам Зидана, он ударил Матерацци, так итальянец позволил себе оскорбительные слова в адрес родственников. Какие конкретно, полузащитник не уточнил. По данным французской прессы, Матерацци назвал маму Зидана «террористкой», а его сестру – девушкой легкого поведения.

источник: «Советский спорт»
Марко Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочел твою сестру»
Итальянец вспомнил скандальный эпизод на чемпионате мира.
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