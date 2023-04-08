Скоулз объяснил, почему Кейн не хочет уходить из «Тоттенхэма»

Бывший футболист сборной Англии Пол Скоулз предположил, почему форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не спешит покидать лондонский клуб.

«Гарри счастлив там, где он есть. Если бы он собирался куда-то уйти, то перешел бы в «Манчестер Сити» пару лет назад. Он стал бы фантастическим игроком для команды, который гарантирует 25 голов, но ему очень трудно куда-то переходить в 30 лет. Я просто думаю, что он очень доволен тем, что он делает в «Тоттенхэме», – приводит слова Скоулза Daily Mail.

Напомним, контракт Кейна с лондонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что игрок интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне АПЛ лидер «шпор» забил 22 гола и отдал 2 голевых паса.