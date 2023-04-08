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Скоулз объяснил, почему Кейн не хочет уходить из «Тоттенхэма»

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
08 апреля 2023 15:24
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной Англии Пол Скоулз предположил, почему форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не спешит покидать лондонский клуб.

«Гарри счастлив там, где он есть. Если бы он собирался куда-то уйти, то перешел бы в «Манчестер Сити» пару лет назад. Он стал бы фантастическим игроком для команды, который гарантирует 25 голов, но ему очень трудно куда-то переходить в 30 лет. Я просто думаю, что он очень доволен тем, что он делает в «Тоттенхэме», – приводит слова Скоулза Daily Mail.

Напомним, контракт Кейна с лондонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что игрок интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне АПЛ лидер «шпор» забил 22 гола и отдал 2 голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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