Шунин заявил, что «Динамо» имело шансы обыграть «Спартак»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:3).

«Мы очень надеялись победить, у нас была серьезная подготовка к этой встрече. И у нас было все, чтобы одержать победу сегодня. О никаких положительных эмоциях после игры речи не идет. Ошибки присутствовали, нужно их исправлять. Не буду комментировать голы, это не моя задача. В моменте с пенальти фола не видел, потому что был сконцентрирован на мяче. В раздевалке сказали, что его не было, а это очень плохо для нас», – приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 22 проведенных встреч. «Динамо» располагается на шестой строчке с 36 очками.