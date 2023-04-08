Голы Месси и Рамоса принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1 

Футболисты «ПСЖ» в гостях обыграли «Ниццу» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что встреча, проходившая на «Альянц Ривьере» завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-синих.

За гостевую команду забитыми мячами отличились нападающий Лионель Месси (26-я минута) и защитник Серхио Рамос (76).

Таким образом, «ПСЖ» набирает 69 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 45 очков после 30 проведенных игр.

В следующем туре чемпионата подопечные Кристофа Галтье примут на своем поле «Ланс» (15 апреля).

«Орлята» отправятся в гости к «Базелю» на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций (13 апреля).

Лига 1

30-й тур

«Ницца» – «ПСЖ» (Париж) – 0:2 (0:1)

Голы: — Месси, 26; Рамос, 76.