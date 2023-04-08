ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голы Месси и Рамоса принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1 

Парижане реабилитировались после поражений от «Ренна» и «Лиона».
08 апреля 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «ПСЖ» в гостях обыграли «Ниццу» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что встреча, проходившая на «Альянц Ривьере» завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-синих.

За гостевую команду забитыми мячами отличились нападающий Лионель Месси (26-я минута) и защитник Серхио Рамос (76).

Таким образом, «ПСЖ» набирает 69 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 45 очков после 30 проведенных игр.

В следующем туре чемпионата подопечные Кристофа Галтье примут на своем поле «Ланс» (15 апреля).

«Орлята» отправятся в гости к «Базелю» на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций (13 апреля).

Лига 1

30-й тур

«Ницца» – «ПСЖ» (Париж) – 0:2 (0:1)

Голы: — Месси, 26; Рамос, 76.

источник: «Советский спорт»
«Реал» проиграл «Вильярреалу» и не смог приблизиться к «Барселоне» в Ла Лиге
Мадридцы дважды вели в счете, но не добились даже ничьей.
09.04.2023 00:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Голы Месси и Рамоса принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1 
Парижане реабилитировались после поражений от «Ренна» и «Лиона».
08.04.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Абаскаль - о матче с «Динамо» в РПЛ: Счет мог быть 6:0. Мы сами виноваты в пропущенных голах
«Спартак» не смог обыграть своего соперника.
08.04.2023 23:52
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус», продлив беспроигрышную серию до семи матчей в чемпионате Италии
Встреча прошла в Риме.
08.04.2023 23:43
Футбол
Шунин заявил, что «Динамо» имело шансы обыграть «Спартак»
Встреча московских команд завершилась результативной ничьей. 
08.04.2023 23:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Осимхен признался, что он в предвкушении от возможного чемпионства «Наполи» в Серии А
Отрыв неаполитанцев от преследователей в турнирной таблице чемпионата Италии составляет 16 очков. 
08.04.2023 23:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гладилин назвал закономерной ничью в матче «Спартак» - «Динамо»
Команды порадовали зрителей шестью забитыми мячами.
08.04.2023 23:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Смолов сфотографировался с журналистом, которого оскорбил после вылета «Динамо» из Кубка России
Перед этим российский нападающий пожал руку представителю СМИ.
08.04.2023 23:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Потапова - о матче «Спартака» против «Динамо»: Ожидала победы, но жаловаться на это не могу
Команды разошлись миром - 3:3.
08.04.2023 23:09
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика