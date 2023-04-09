Константин Тюкавин: «Динамо» надо выигрывать такие матчи, как со «Спартаком»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на результат матча 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, что игра завершилась со счетом 3:3.

«Конечно, недоволен результатом матча со «Спартаком». «Динамо» надо выигрывать такие матчи. Не видел момент с назначением пенальти. Но есть VAR и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили — значит поставили» — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Отметим, что «Динамо» с 36 очками догнало идущий в таблице пятым «Ахмат».