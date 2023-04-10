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Андрей Мостовой: Знали, как играть против Дзюбы

Хавбек «Зенита» – о матче с «Локомотивом».
10 апреля 2023 09:49
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

По словам футболиста, москвичи активно играли на нападающего Артема Дзюбу. Тренерский штаб питерцев предполагал такое развитие событий и дал установку опекать 34-летнего форварда.

«Локомотив» только длинными передачами на Артема Дзюбу играл. Мы знали, что у «Локомотива» сильная контратака и длинные забросы на Дзюбу.

Особо не разговаривали, что именно Дзюба забивает бывшим командам. Знали, что он – очень сильный нападающий, примерно знали, как против него играть и знали, что больше инициативы будет длинными передачами на него. Ничего такого особо не было, готовились, как к обычному матчу», – заявил Мостовой клубной пресс-службе.

После победы над «Локо» питерцы набрали 54 очка и продолжают занимать 1-е место в РПЛ. Москвичи, у которых 25 очков, расположились на 11-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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