Хави: Хочу, чтобы Бускетс остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде.

«Бускетс является примером для других игроков. Я говорил много раз, что хочу, чтобы он остался в команде», – заявил Хави, чьи слова приводит Marca.

Бускетсу 34 года. Он является капитаном «Барселоны». В нынешнем сезоне Ла Лиги хавбек отыграл 22 матча и отдал 3 голевых паса. Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут продлить с соглашение с футболистом по схеме «1+1».