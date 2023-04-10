Бенитес ведет переговоры с «Лестером»

«Лестер» определился с основным претендентом на пост главного тренера.

Напомним, что в начале апреля руководство «лис» уволило с этой должности Брендана Роджерса.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, «Лестер» вступил в переговоры с Рафаэлем Бенитесом. Они уже провели две встречи, но пока не достигли окончательной договоренности.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Лестер» может возглавить Джесси Марш.

На данный момент «лисы» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ, набрав 25 очков.