Аспиликуэта прокомментировал слухи о переговорах «Челси» с Луисом Энрике

«Челси» уволил Грэма Поттера с должности главного тренера и назначил на его место Фрэнка Лэмпарда. Молодой специалист будет работать с командой до конца сезона.

Как пишет пресса, лондонский клуб ищет наставника на постоянную основу, а в числе претендентов оказался бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Защитник «синих» Сесар Аспиликуэта, работавший со специалистом в сборной Испании, признался, что именно под его руководством он провел лучшие годы в «красной фурии».

«Мы доверяем тем, кто ведет переговоры от имени «Челси». Верим, что они хотят лучшего для клуба. Посмотрим, что будет дальше.

Свои лучшие матчи в сборной Испании я провел под руководством Луиса Энрике», – сказал Аспиликуэта EFE.