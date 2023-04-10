Гвардиола объяснил, чем Холанд отличается от Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил Эрлинга Холанда с Лионелем Месси. По его словам, норвежский форвард радуется каждому забитому мячу. Аргентинец же всегда хочет большего.

«Холанд всегда счастлив, всегда улыбается. А Месси, например, если забьет два гола, все равно будет немного расстроен, потому что не забил три. Эрлинг же все время в отличном настроении», – сказал тренер в интервью Manchester Evening News.

Ранее Гвардиола заявил, что 22-летний Холанд является уникальным футболистом и может повторить путь Месси. По его словам, нападающий «Манчестер Сити» показывает великолепную игру в АПЛ, которая является сильнейшей лигой мира.