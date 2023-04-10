Хосеп Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю пережить это снова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал скрывать, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. По словам специалиста, он хочет вновь пережить эмоции, полученные от победы в этом турнире.

«Я очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим попробовать сделать это. Такой вопрос возникает каждый сезон. Я это понимаю. Но команды, с которыми вам приходится сталкиваться, тоже сильные и тоже хотят побеждать. Но я мечтаю пережить это снова, мы собираемся победить», – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, за выход в полуфинал английский клуб поспорит с «Баварией». Что касается Гвардиолы, то он дважды выигрывал Лигу чемпионов у руля «Барселоны».