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«Зенит» готов подписать Дивеева

Питерцы уже вышли на связь с агентом футболиста.
«Зенит» готов подписать Дивеева
11 апреля 2023 11:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перебраться в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что питерский клуб сделает предложение игроку, если он не договорится с арамейцами о продлении контракта.

«Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», – отметил источник.

Дивееву 23 года. За москвичей он выступает с июля 2019-го. В нынешнем сезоне РПЛ футболит провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с армейцами истекает летом 2024 года.

источник: Чемпионат.com
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