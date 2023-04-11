«Зенит» готов подписать Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может перебраться в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что питерский клуб сделает предложение игроку, если он не договорится с арамейцами о продлении контракта.

«Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», – отметил источник.

Дивееву 23 года. За москвичей он выступает с июля 2019-го. В нынешнем сезоне РПЛ футболит провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с армейцами истекает летом 2024 года.